Росіяни точно знали, куди б’ють: Зеленський про обстріл Ярової на Донеччині

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію ДСНС про 24 загиблих та 19 поранених та заявив, що Путін сприймає відсутність реакції світу на такі удари як дозвіл на продовження війни.

Пише Правда.іф.

“Жахливий сьогодні був удар росіян по селищу Ярова на Донеччині – удар керованої авіабомби. Росіяни точно знали, куди б’ють, точно бачили, що б’ють по цивільних. Це були звичайні люди, які отримували пенсії. Станом на зараз відомо: 24 людини загинули, мої співчуття. Поранені ще 19. Усім надається необхідна допомога. Це тільки один удар із багатьох, якими росіяни щодня б’ють по українцях – по нашим людям, по нашій державі. Росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів. Саме це Путін сприймає як дозвіл воювати далі – якщо немає сильного тиску, якщо немає достатньо сильних дій у відповідь. Російська економіка, російська держава мають відчувати біль щоразу, коли вбивають, щоразу, коли завдають таких ударів”, – зазначає глава держави.

За його словами, без нових санкцій не буде прогресу в дипломатії та в усіх намагань завершити війну. І час важливий. Надто довго вже немає посилення тиску на Росію, яке б ударило відчутно й без затримок саме по російській воєнній машині – саме по тих галузях та сферах, які впливають на агресію. Відкладені ефекти на економіку не працюють – росіяни постійно це доводять новими ударами.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко стверджує, що триває фіксація злочину, ідентифікація загиблих та евакуація цивільних: