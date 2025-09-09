Як знайти сенс під час війни: у Франківську дискутували психологи з усієї України

Всеукраїнський психологічний форум «Сенс як ресурс у воєнний час: логотерапевтичний погляд» відбувся в Івано-Франківську. Ключовою темою обговорення стала логотерапія – психотерапевтична стратегія, розроблена Віктором Франклом, австрійським психотерапевтом, який вижив у нацистському концтаборі, інформує Правда.іф.

За словами психологів, логотерапія добре відома у світі ще з минулого століття, проте в Україні цей напрям набув особливої популярності після початку повномасштабного вторгнення. Про його застосування під час форуму в Університеті Короля Данила розмірковували практикуючі психологи та науковці з різних міст України, а також фахівці з Фінляндії та Хорватії.

«Той досвід, який описав Віктор Франкл, пройшовши через концтабори, виявився дуже важливим для сьогодення. Ця методика осучаснена відповідно до реалій XXI століття, – каже доцентка кафедри психології Університету Короля Данила Олександра Питлюк-Смеречинська. – Логотерапія стає ресурсом для особистостей, які мають систему цінностей, розуміють, чого вони хочуть і можуть себе підтримати».

У межах форуму учасники охопили широке коло тем, але зосередилися передусім на взаємопідтримці у часи війни та пошуках сенсу життя. Адже, відзначають фахівці, ті методики, які працювали у мирні часи, в реаліях війни підходять далеко не завжди.

«Рекомендую всім прочитати книгу «Людина в пошуках справжнього сенсу» Віктора Франкла. Автор за походженням єврей, народився в Австрії і пройшов декілька концтаборів. У цій книзі простою мовою, на прикладах показано, як ми можемо знаходити сенси сьогодні, в час російсько-української війни. Наш найважливіший стрижень – духовний, а наші сенси – цінності і любов», – каже співзасновниця та президентка ГО «Національна асоціація логотерапевтів України» Наталія Хмельова.

Участь у форумі взяли, зокрема, психологи, які працюють з військовими та їхніми родинами, а також з людьми, які пройшли через російський полон. Організатори кажуть, запит на такі заходи чималий, тож не виключають, що ініціатива матиме продовження.