Групова фотографія на конференції про логотерапію.
Як знайти сенс під час війни: у Франківську дискутували психологи з усієї України

Автор: Любов Семанишин
09/09/2025 18:21
Всеукраїнський психологічний форум «Сенс як ресурс у воєнний час: логотерапевтичний погляд» відбувся в Івано-Франківську. Ключовою темою обговорення стала логотерапія – психотерапевтична стратегія, розроблена Віктором Франклом, австрійським психотерапевтом, який вижив у нацистському концтаборі, інформує Правда.іф.

За словами психологів, логотерапія добре відома у світі ще з минулого століття, проте в Україні цей напрям набув особливої популярності після початку повномасштабного вторгнення. Про його застосування під час форуму в Університеті Короля Данила розмірковували практикуючі психологи та науковці з різних міст України, а також фахівці з Фінляндії та Хорватії.

Жінка виступає перед аудиторією на конференції.

«Той досвід, який описав Віктор Франкл, пройшовши через концтабори, виявився дуже важливим для сьогодення. Ця методика осучаснена відповідно до реалій XXI століття, – каже доцентка кафедри психології Університету Короля Данила Олександра Питлюк-Смеречинська. – Логотерапія стає ресурсом для особистостей, які мають систему цінностей, розуміють, чого вони хочуть і можуть себе підтримати».

Люди на конференції в залі, сидять на стільцях.

У межах форуму учасники охопили широке коло тем, але зосередилися передусім на взаємопідтримці у часи війни та пошуках сенсу життя. Адже, відзначають фахівці, ті методики, які працювали у мирні часи, в реаліях війни підходять далеко не завжди.

«Рекомендую всім прочитати книгу «Людина в пошуках справжнього сенсу» Віктора Франкла. Автор за походженням єврей, народився в Австрії і пройшов декілька концтаборів. У цій книзі простою мовою, на прикладах показано, як ми можемо знаходити сенси сьогодні, в час російсько-української війни. Наш найважливіший стрижень – духовний, а наші сенси – цінності і любов», – каже співзасновниця та президентка ГО «Національна асоціація логотерапевтів України» Наталія Хмельова.

Лекція в конференц-залі з аудиторією слухачів

Участь у форумі взяли, зокрема, психологи, які працюють з військовими та їхніми родинами, а також з людьми, які пройшли через російський полон. Організатори кажуть, запит на такі заходи чималий, тож не виключають, що ініціатива матиме продовження.

Троє жінок на сцені з мікрофонами, обговорення.
Групова фотографія на конференції про логотерапію.
Жінка читає лекцію студентам у класі

