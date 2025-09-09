ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
32-річний водій їздив по Івано-Франківську з фейковим посвідченням

Автор: Уляна Роднюк
09/09/2025 18:03
Здійснюючи патрулювання вулиці Василіянок патрульні зупинили транспортний засіб Yamaha. 32-річний водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Використання завідомо підробленого документа є кримінальним правопорушенням та тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, у вигляді:

  • або штрафу в розмірі до 850 гривень;
  • або пробаційного нагляду на строк до двох років;
  • або обмеження волі на той самий строк.

