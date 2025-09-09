32-річний водій їздив по Івано-Франківську з фейковим посвідченням

Здійснюючи патрулювання вулиці Василіянок патрульні зупинили транспортний засіб Yamaha. 32-річний водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Використання завідомо підробленого документа є кримінальним правопорушенням та тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, у вигляді: