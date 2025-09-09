Прикарпатець вписав свої дані у знайдений документ про відстрочку і отримав 17 тисяч гривень штрафу

Коломийський міськрайонний суд визнав винним чоловіка у підробленні та використанні фальшивого військово-облікового документа. Йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений знайшов на залізничному вокзалі в Коломиї чужий електронний військово-обліковий документ у паперовій формі. У ньому містилася інформація про відстрочку від мобілізації. Чоловік відсканував документ, вніс туди свої дані замість даних справжнього власника, а потім роздрукував. Він планував використовувати підробку, щоб уникнути мобілізації, йдеться у вироку від 3 вересня, пише Бліц-Інфо.

Підроблений документ чоловік пред’явив поліцейським, які зупинили його для перевірки на вулиці Попадюка в Коломиї 20 серпня.

Обвинувачений повністю визнав свою провину.

Суд розглянув справу у спрощеному порядку без судового засідання, оскільки обвинувачений сам про це клопотав та погодився на покарання у вигляді штрафу.

Суд визнав чоловіка винним за частинами 1 та 4 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення та використання офіційного документа) і призначив остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.

На момент винесення вироку, обвинувачений був мобілізований до лав Збройних Сил України.