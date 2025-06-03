На Івано-Франківщину прямує скорботний кортеж з полеглим захисником Шкатуляком Михайлом

На Тлумаччину завтра, 04 червня, привезуть тіло військовослужбовця – Михайла Шкатуляка з села Озеряни.

Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.

Відійшов у вічність військовослужбовець Збройних Сил України Михайло Шкатуляк з с. Озеряни Олешанської сільської територіальної громади.

“Просимо усіх жителів міста Тлумача гідно зустріти військовослужбовця, сформувавши живий коридор вздовж вулиць нашого міста”, – йдеться у дописі.

Орієнтовний час прибуття – 11:45 год. (центр міста, біля пам’ятника «Борцям за волю України», краще прийти заздалегідь).

Далі похоронний кортеж попрямує до рідного дому військовослужбовця в с. Озеряни.