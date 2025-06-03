Двох найбільших виробників яєць в Україні запідозрили у картельній змові

Антимонопольний комітет розпочав справу проти двох найбільших виробників курячих яєць в Україні – групи компаній “Авангард” та Ovostar Union.

Про це повідомляють на сайті АМКУ, пише Бліц-Інфо

АМКУ підозрює ці компанії в антиконкурентних узгоджених діях під час формування цін на курячі яйця.

Комітет почав розслідування після того, як помітив значне зростання цін на яйця у жовтні 2024 року. У квітні АМКУ надав рекомендації десятьом найбільшим виробникам щодо недопущення порушень конкурентного законодавства, а вже через місяць після детального аналізу господарських показників розпочато офіційну справу.

Зазначимо, що в Україні є три компанії, на яких разом припадає близько 60% промислового виробництва яєць – це група “Авангард” Олега Бахматюка (ТМ “Квочка”), Ovostar Union Боріса Бєлікова та Віталія Вересенка (ТМ “Ясенсвіт”) та Inter Edinstvo Богдана Єсіпова та Юрія Шевченка (ТМ “Це – Яйце!”).

Зокрема, агрохолдинг “Авангард” (ТМ “Квочка”) – один з найбільших агропромислових холдингів України, що спеціалізується на виробництві яєць та яєчних продуктів.