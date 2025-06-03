Оновлене відділення реабілітації для найменших пацієнтів

В Івано-Франківській міській дитячій поліклініці відкрили оновлене реабілітаційне відділення. Тепер, завдяки масштабній реконструкції, відділення може похвалитися не лише сучасним обладнанням, а й комфортними умовами, що відповідають потребам кожного маленького відвідувача. Одним з ключових покращень стало облаштування доступної вбиральні для людей з інвалідністю, якої раніше бракувало.

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Йдеться на сайті міського голови Руслана марцінківа, пише Правда.іф.

Оновлене відділення тепер має два кабінети для масажу, просторий зал для занять, окремий зал для асистивних технологій, а також затишну зону з шафками для переодягання та куточком для дитячих ігор. Важливим доповненням стала й сучасна система вентиляції, що забезпечує комфорт та свіже повітря під час занять.

Реабілітаційне відділення педіатричної поліклініки функціонує вже чотири роки. Однак, за словами Ольги Савчук, директорки КНП «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги ІФМР», приміщення потребувало капітального ремонту.

«Ми проаналізували те, що приміщення, де знаходиться це обладнання, для діток було вже застаріле: дуже старі шведські стінки, підлога була в поганому стані. Також тут був великий мінус — не було вбиральні для людей з інвалідністю. Ми це все перепланували, зробили приміщення, щоб облаштувати вбиральню, зробили капітальний ремонт усіх приміщень. Тут є два кабінети для масажу, великий зал для занять, окремий зал для асистивних технологій, і тут є зона, в якій є шафки для переодягання, а також куточки для дітей, щоб могли погратися. Також ми обладнали систему вентиляції, бо її зовсім не було, а коли займаються діти, система вентиляції повинна бути. Ми купили нові шведські стінки, оновили частину меблів, обладнання власне асистивне, воно нове, було вже закуплене», — розповідає директорка КНК «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги ІФМР» Ольга Савчук.

Тепер маленьких пацієнтів обслуговуватиме команда кваліфікованих спеціалістів, що включає ерготерапевтів, асистентів фізичних терапевтів, асистентів ерготерапевтів, фізичних терапевтів, медичних сестер з масажу та лікаря фізичної та реабілітаційної медицини.

Ірина Турлей, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, наголошує, що оновлене відділення надає реабілітаційні послуги дітям віком від народження до 18 років. Це охоплює як малюків від народження до трьох років, так і старших дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та неврологічними захворюваннями.

«Як бачите, зараз у нас дуже багато обладнання. Різноманітні заходи можемо проводити різним категоріям дітей, включно з дітками від народження до 3 років, а також діткам старшої вікової категорії, що мають порушення опорно-рухового апарату та захворювання неврологічного характеру. Якщо ми беремо категорію дітей від 0 до 3 років з ортопедичною патологією, найчастіше зустрічаються вроджена кривошия, дисплазія кульшових суглобів, клишоногість. Як правило, дітки, які внаслідок цих хвороб перенесли оперативне втручання, підлягають реабілітаційній допомозі. Старші діти зустрічаються переважно з порушенням опорно-рухового апарату — це сколіотична постава, сколіози різного ступеня. А також стани, що потребують реабілітаційного втручання після травм: різні переломи, вивихи, при яких ми теж надаємо допомогу», — говорить лікар фізичної та реабілітаційної медицини Ірина Турлей.

Начальниця управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Алла Вацеба підкреслює важливість цього оновлення, адже реабілітація є першочерговим завданням сьогодення. Особливо з огляду на велику кількість внутрішньо переміщених дітей. Загалом, у громаді Івано-Франківська проживає понад 54 тисячі дітей, і понад 40% з них задекларовані саме у дитячій міській поліклініці.

«Це насправді дуже такий гарний проект, бо ми знаємо, що реабілітація зараз — це першочергове завдання для нас. Адже потреба й вимога часу, звичайно, в реабілітації діток і дорослих. Сьогодні ми акцентуємо увагу на дитячій реабілітації. Дуже багато діток-внутрішньо переміщених осіб, а їх у громаді зараз налічується понад десять тисяч, задекларованих у наших закладах. Зокрема, у дитячій міській поліклініці, яка є філією центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги, де ми зараз і знаходимося. Ми знаємо, що ця поліклініка зараз має 8 поліклінічних педіатричних відділень, відповідно, у громаді знаходиться понад 54 тисячі діток, і більше як 40% декларантів — саме дитячої міської поліклініки. Тому це надзвичайно важливий проєкт, він на часі», — зазначає начальник управління охорони здоров’я Івано-франківської міської ради Алла Вацеба.

Міський голова Руслан Марцінків каже, що потреба в реабілітації є дуже великою, бо, на жаль, багато дітей мають інвалідність. Він наголошує на критичній важливості реабілітації в дитячому віці, адже раннє втручання дає кращі результати в майбутньому стані здоров’я дитини.

«Насправді, потреба в реабілітації дуже велика, бо, на жаль, діток з інвалідністю є дуже багато. У поліклініці вже бачимо сучасне відремонтоване приміщення. Дякуємо колективу, який заробляє кошти і має можливість інвестувати, зокрема, в це приміщення. Тут діти зможуть отримувати якісну реабілітацію, а це в такому віці дуже важливо. Тут закладається фундамент — основа життя. І тому дуже важливо, щоб у дитинстві відбувалася ця реабілітація для дітей з інвалідністю. Тому тішимося, що черговий заклад такий у нас відкрився», — підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Якщо у вас є запитання щодо послуг реабілітаційного відділення або ви бажаєте дізнатися більше про його роботу, звертайтеся до реєстратури педіатричної поліклініки.