На Франківщині трапилася ДТП: травмувалися жінка і дитина

Увечері 3 червня 2025 року у селищі Делятин на Івано-Франківщині трапилася дорожньо-транспортна пригода — зіткнулися дві автівки. В аварії травмувалися жінка і дитина.

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Про це у коментарі Суспільному повідомив керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків.

З його слів, о 18:07 до поліцейських надійшло повідомлення про зіткнення двох автівок. Водійка легковика Opel Corsa, жителька Закарпаття 1986 року народження, виїхала на зустрічну смугу руху і зіткнулася з авто Skoda Superb.

“У результаті ДТП травми отримала водійка авто Opel та її пасажирка — дівчинка 2018 року народження. Обох доправили у лікарню”, — розповів Андрій Яцків.

На місці події працюють поліцейські. Вони з’ясовують причини дорожньо-транспортної пригоди.