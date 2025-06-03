ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині трапилася ДТП: травмувалися жінка і дитина

Автор: Оксана Марушкевич
03/06/2025 20:42
-Реклама
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Увечері 3 червня 2025 року у селищі Делятин на Івано-Франківщині трапилася дорожньо-транспортна пригода — зіткнулися дві автівки. В аварії травмувалися жінка і дитина.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це у коментарі Суспільному повідомив керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків.

З його слів, о 18:07 до поліцейських надійшло повідомлення про зіткнення двох автівок. Водійка легковика Opel Corsa, жителька Закарпаття 1986 року народження, виїхала на зустрічну смугу руху і зіткнулася з авто Skoda Superb.

“У результаті ДТП травми отримала водійка авто Opel та її пасажирка — дівчинка 2018 року народження. Обох доправили у лікарню”, — розповів Андрій Яцків.

На місці події працюють поліцейські. Вони з’ясовують причини дорожньо-транспортної пригоди.