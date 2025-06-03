Держава допомагає змінити професію: 10 тисяч українців уже навчаються безкоштовно

Понад 10 тисяч українців уже отримали ваучери на навчання, що дозволяє опанувати нову спеціальність за державний кошт. У 2025 році на це спрямовано понад 100 мільйонів гривень.

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Про це повідомила очільниця партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, програма стала важливим інструментом для тих, хто втратив роботу через війну, змушений був переїхати або бажає адаптуватися до нових реалій на ринку праці.

Очільниця “Слуги Народу” пояснила, що право на отримання ваучера мають люди віком від 45 років, ветерани, внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю, громадяни з професійно-технічною або вищою освітою, які не перебувають на обліку як безробітні та не навчалися за кошти держави протягом останніх трьох років.

Політикиня додала, що навчання можна пройти за однією зі 155 затверджених професій. Частіше за все українці обирають професії медсестри, водія, соціального працівника, кухаря, психолога. Сума ваучера покриває витрати до 30 280 грн. Якщо вартість навчання перевищує цей ліміт – решту може оплатити сам громадянин або його роботодавець.

За словами очільниці “Слуги Народу”, щоб подати заявку на отримання ваучера, потрібно обрати спеціальність та навчальний заклад, а потім звернутися онлайн через сайт Державної служби зайнятості або особисто до одного з центрів зайнятості. Основні документи – це паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо. Впродовж 90 днів після отримання в центрі зайнятості ваучера людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.

В партії “Слуга Народу” нагадали, що в 2024 році програмою вже скористалися понад 23 тисячі осіб. Торік найбільшу кількість ваучерів взяли на навчання за спеціальностями медсестринство, психологія, дошкільна освіта, медицина, а також для опанування професій кухаря, водія, тракториста, кондитера.

Раніше в партії “Слуга Народу” повідомляли, що держава зараз посилено працює над створенням серйозної освітньої бази для реформи старшої школи та вкладає в цей напрямок мільйонні інвестиції.