У Франківську дитячий показ мод зібрав 150 тисяч гривень для дітей з інвалідністю

Модельна школа Mini Models організувала благодійний Kids Fashion Show, який зібрав для діток з інвалідністю 150 тисяч гривень.

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Про це пише Галка.

Першого червня в Промприлад.Реновація до Міжнародного дня захисту дітей пройшов особливий показ мод, який об’єднав красу, творчість та благодійність. Метою події було зібрати 100 тисяч гривень, проте організаторам вдалося перевищити заплановану суму і зібрати 150 тисяч гривень.

Усі кошти передадуть громадській організації «Світла Надія» зі Богородчан, яка вже 11 років займається підтримкою дітей та осіб з інвалідністю. Під опікою організації перебувають понад 40 вихованців віком від 2 років з ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, цукровим діабетом та іншими особливостями розвитку.

Зібрані кошти підуть на облаштування адаптивного майданчика для фізичної реабілітації та артзанять на свіжому повітрі. Такий майданчик дозволить дітям з особливими потребами отримувати необхідну реабілітацію в комфортних умовах просто неба.