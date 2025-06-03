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Франківські лікарі долучилися до роботи канадських хірургів
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Франківські лікарі долучилися до роботи канадських хірургів

Автор: Олег Мамчур
03/06/2025 21:27
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Прикарпатські медики у Луцьку долучилися до роботи канадської хірургічної місії для допомоги постраждалим від війни.

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Комбустіологи обласної клінічної лікарні Микола Пилипів і Роман Скалій, відомі своїми операціями на «вільних клаптях», розповіли, що канадійці з цією місією навідуються в Україну вже вдруге після повномасштабного вторгнення. Спершу вони приїжджали до Польщі й оперували наших військових там.

Цього разу операції та навчання проходили в трьох напрямках: пластична хірургія, щелепно-носова хірургія та нейрохірургія.

Зокрема, за допомогою пластичної хірургії виконували складні реконструкції верхньої кінцівки та вільні мікросудинні клапті для закриття дефектів м’яких тканин обличчя і кінцівок.

Також іноземні медики читали «інформативні лекції» з ураження нервів обличчя та кінцівок. Кожен з пластичних хірургів навчає висококваліфікованих спеціалістів у своїх галузях медицини в Канаді. До прикладу, доктори Ліф Сігертсон і Керолін Левіс, з якими Микола Пилипів працював найбільше, знають вирішення будь-якого дефекту м’яких тканин чи ураження периферійних нервів, мають глибокий підхід, як вирішити ту чи іншу проблему.