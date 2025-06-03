Олег Апостол з Івано-Франківська став новим командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ

У вівторок, 3 червня, президент Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Олега Апостола, який родом з Івано-Франківська, новим командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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Про це йдеться в указі №385/2025, пише Бліц-Інфо

“Призначити АПОСТОЛА Олега Орестовича командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України”, – зазначається у документі.

29 листопада 2024 президент повідомив про призначення заступником Головнокомандувача Збройних Сил України полковника Олега Апостола.

Олег Апостол раніше командував 95 окремою десантно-штурмовою Поліською бригадою, Герой України, кавалер відзнаки «Хрест бойових заслуг», повний кавалер ордена Богдана Хмельницького.

Він родом з Івано-Франківська. Закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пройшов бої за Слов’янськ та Луганський аеропорт, звільняв Миколаївську ТЕЦ, що на Донеччині, а з початку широкомасштабного вторгнення й населені пункти на Миколаївщині.

З призначенням на посаду командира 95 бригади ДШВ полковник Апостол керував боями в Серебрянському та Куп’янському лісництві, а зараз організовував оборонні та наступальні дії на Донеччині та Луганщині. Брав участь в операції Сил оборони України на території Курської області.