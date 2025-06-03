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На Прикарпатті з могил полеглих захисників викрали репліки медалей
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті з могил полеглих захисників викрали репліки медалей

Автор: Олег Мамчур
03/06/2025 22:17
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В Ланчинській громаді невідомі викрали з могил полеглих захисників репліки медалей “За мужність”.

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Про це повідомила голова Ланчинської громади Надія Данилюк.

“Кричущий та жахливий випадок стався в Ланчинській  громаді, а саме здійснено наругу над могилами загиблих Героїв нашої громади. «Нелюди» вкрали з надгробків загиблих захисників медалі“, – йдеться у повідомленні.

На Прикарпатті з могил полеглих захисників викрали репліки медалей

Як повідомили ПІК у поліції, до правоохоронців звернулася родичка одного із полеглих захисників та повідомила, що з двох памʼятників викрали муляжі нагород.

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Правоохоронці оглянули місце події, могили не пошкоджені. Наразі встановлюють причетних до крадіжки людей, триває перевірка. 