На Прикарпатті з могил полеглих захисників викрали репліки медалей

В Ланчинській громаді невідомі викрали з могил полеглих захисників репліки медалей “За мужність”.

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Про це повідомила голова Ланчинської громади Надія Данилюк.

“Кричущий та жахливий випадок стався в Ланчинській громаді, а саме здійснено наругу над могилами загиблих Героїв нашої громади. «Нелюди» вкрали з надгробків загиблих захисників медалі“, – йдеться у повідомленні.

Як повідомили ПІК у поліції, до правоохоронців звернулася родичка одного із полеглих захисників та повідомила, що з двох памʼятників викрали муляжі нагород.

Правоохоронці оглянули місце події, могили не пошкоджені. Наразі встановлюють причетних до крадіжки людей, триває перевірка.