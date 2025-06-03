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Драпатий, який раніше подав рапорт про відставку, залишається у війську

Автор: Оксана Марушкевич
03/06/2025 22:33
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Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що залишається у строю. 1 червня, після удару РФ по навчальному полігону, він подав рапорт на звільнення з посади.

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Повідомляє Драпатий у Facebook, джерела УП

“Мав тривалу розмову з Президентом. Доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні. Про кожен крок — хто був на місці, хто відповідав за людей, хто мав діяти.

Пояснив Главі держави причини свого рішення. Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному — війні, фронті, перемозі”, – йдеться у дописі.

Драпатий додав, що отримав від президента завдання. “Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше”, – написав він.

“Українська правда” дізналась у співрозмовників, що Драпатий очолить Командування об’єднаних сил Збройних Сил України.