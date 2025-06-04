Плюс 1000 мертвих орків та плюс 29 літаків стратегічної авіації – в ГШ ЗСУ уточнили втрати ворога за минулу добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.06.25
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- особового складу / personnel ‒ близько/ about 991820 (+1020) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10884 (+3) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22678 (+7) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 28711 (+88) од,
- РСЗВ / MLRS – 1402 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1176 (+0) од,
- літаків / aircraft – 413 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 38924 (+176),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3271 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 50730 (+123) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3907 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!
У вівторок 03 червня, станом на 16.00 годину в Генеральному штабу ЗСУ оприлюднили уточнену інформацію по ліквідованих ворожих літаках стратегічної авіації (ще +29 одиниць відносно ранкового зведення). Загальна кількість уражених ракетоносців, вантажно-транспортних літаків та літаків ДРЛВ склала 41 одиницю.