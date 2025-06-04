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Плюс 1000 мертвих орків та плюс 29 літаків стратегічної авіації - в ГШ ЗСУ уточнили втрати ворога за минулу добу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Плюс 1000 мертвих орків та плюс 29 літаків стратегічної авіації – в ГШ ЗСУ уточнили втрати ворога за минулу добу

Автор: Ігор Василик
04/06/2025 08:05
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.06.25

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 991820 (+1020) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10884 (+3) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22678 (+7) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 28711 (+88) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1402 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1176 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 413 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 38924 (+176),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3271 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 50730 (+123) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3907 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

У вівторок 03 червня, станом на 16.00 годину в Генеральному штабу ЗСУ оприлюднили уточнену інформацію по ліквідованих ворожих літаках стратегічної авіації (ще +29 одиниць відносно ранкового зведення). Загальна кількість уражених ракетоносців, вантажно-транспортних літаків та літаків ДРЛВ склала 41 одиницю.