Плюс 1000 мертвих орків та плюс 29 літаків стратегічної авіації – в ГШ ЗСУ уточнили втрати ворога за минулу добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.06.25

особового складу / personnel ‒ близько/ about 991820 (+1020) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10884 (+3) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22678 (+7) од,

артилерійських систем / artillery systems – 28711 (+88) од,

РСЗВ / MLRS – 1402 (+0) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1176 (+0) од,

літаків / aircraft – 413 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 38924 (+176),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3271 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 50730 (+123) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3907 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

У вівторок 03 червня, станом на 16.00 годину в Генеральному штабу ЗСУ оприлюднили уточнену інформацію по ліквідованих ворожих літаках стратегічної авіації (ще +29 одиниць відносно ранкового зведення). Загальна кількість уражених ракетоносців, вантажно-транспортних літаків та літаків ДРЛВ склала 41 одиницю.