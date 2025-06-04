Сьогодні на Коломийщині проведуть в останню путь полеглого героя Романа Ясінчука

У вівторок 03 червня, до села Годи-Добровідка П’ятницьої територіальної громади, прибув скорботний кортеж із тілом полеглого захисника України Романа Ясінчука
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Через загибель героя, у П’ядицькій громаді було оголошено Дні жалоби
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда ІФ, із посиланням на Відділ освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької ОТГ
Чин похорону Героя розпочнеться у середу, 04 червня о 10:00 годині по вулиці Франка у селі Годи-Добровідка.