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Сьогодні на Коломийщині проведуть в останню путь полеглого героя Романа Ясінчука
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Коломийщині проведуть в останню путь полеглого героя Романа Ясінчука

Автор: Ігор Василик
04/06/2025 08:20
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У вівторок 03 червня, до села Годи-Добровідка П’ятницьої територіальної громади, прибув скорботний кортеж із тілом полеглого захисника України Романа Ясінчука

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Через загибель героя, у П’ядицькій громаді було оголошено Дні жалоби

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда ІФ, із посиланням на Відділ освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької ОТГ

Чин похорону Героя розпочнеться у середу, 04 червня о 10:00 годині по вулиці Франка у селі Годи-Добровідка.

Розпорядженням сільського голови у П’ядицькій громаді 2, 3, 4 червня оголошено днями скорботи