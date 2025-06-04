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На Франківщину прямує скорботний кортеж із тілом полеглого героя Михайла Шкатуляка
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщину прямує скорботний кортеж із тілом полеглого героя Михайла Шкатуляка

Автор: Ігор Василик
04/06/2025 08:29
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На Тлумаччину у середу, 04 червня, прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця Михайла Шкатуляка з села Озеряни.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф із посиланням на Тлумацьку міську раду.

Відійшов у вічність військовослужбовець Збройних Сил України Михайло Шкатуляк з села Озеряни Олешанської сільської територіальної громади.

“Просимо усіх жителів міста Тлумача гідно зустріти військовослужбовця, сформувавши живий коридор вздовж вулиць нашого міста”, – йдеться у дописі.

Орієнтовний час прибуття – 11:45 год. (центр міста, біля пам’ятника «Борцям за волю України», краще прийти заздалегідь).

Далі похоронний кортеж попрямує до рідного дому військовослужбовця в село Озеряни.