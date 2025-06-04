Сьогодні в передмісті Франківська проведуть в останню путь нацгвардійця Івана Ципердюка

У середу 04 червня 2025 року в передмісті Івано-Франківська попрощаються з військовим 50-го полку імені полковника Семена Височана Нацгвардії України Іваном Ципердюком.

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Захисник помер у лікарні від недуги.

Про смерть земляка на Facebook-сторінці повідомив голова Загвіздянської громади Володимир Ружанський, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Нацгвардієць Іван Ципердюк народився 10 жовтня 1986 року та проживав у селі Підлісся Загвіздянської громади.

До мобілізації захисник працював у Загвіздянській сільській раді на посаді головного спеціаліста відділу освіти культури, молоді та спорту.

“З перших днів повномасштабного вторгнення Росії він став на захист суверенітету України. Сумлінно виконував військовий обов’язок, ставши на захист України, її свободи і незалежності. Ворог його не зламав, але зламала хвороба”, — йдеться у дописі.

Прощання з Іваном Ципердюком розпочнеться сьогодні 04 червня о 12:00 годині у рідному домі на вулиці Черемшини.