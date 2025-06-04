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Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні у Надвірній проведуть в останню путь полеглого героя Сергія Григорука

Автор: Ігор Василик
04/06/2025 09:01
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У вівторок, 03 червня у Надвірнянську громаду прибув скорботний кортеж із тілом полеглого захисника України Сергія Григорука

Про це повідомили у Назавизівському старостинському окрузі, передає Правда ІФ

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Похорон Героя відбудеться у середу, 04 червня, у Будинку смутку у місті Надвірна.