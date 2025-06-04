ІФНТУНГ запрошує абітурієнтів вступати на нову перспективну спеціальність “Національна безпека”

Освітня програма “Національна безпека” – це те, що наразі крокує у ногу із часом та є доволі актуальним та потрібним на українському ринку праці, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Хочеш бути не просто спостерігачем, а творцем безпеки держави? Обирай спеціальність “Національна безпека” в ІФНТУНГ – і стань частиною стратегічної лінії оборони України.

Критична інфраструктура — це серце країни. Її атаки — це удари по життю, енергетиці, зв’язку.

Загрози.. Кібератаки. Енергетична війна.

Але саме ти можеш стати тим, хто здатен запобігати загрозам. Ти можеш бути тим, хто захищає країну розумом, технологіями, рішучістю.

Освітня програма «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА» в ІФНТУНГ – це професійний старт для тих, хто прагне працювати на передовій енергетичного захисту, інформаційної безпеки та захисту критичної інфраструктури України.

Унікальне поєднання:

технічної підготовки

прикладного аналізу безпекових ризиків

національно-патріотичного виховання

У фокусі – сучасні виклики енергетичної безпеки та державної обороноздатності.

Галузь знань: К «Безпека та оборона»

Спеціальність: К3 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»

Освітня програма: «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»

Інформація для вступників – 2025:

Для вступу на бюджет: конкурсний бал – не менше 130

На контракт: мінімальний бал – 100

Подати потрібно:

результати НМТ (2022–2025)

мотиваційний лист

Тести НМТ:

Українська мова

Математика

Історія України

Предмет на вибір

Вартість навчання (на контракті): 34100 грн / рік

Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців / 4 курси

Це більше, ніж навчання. Це – служіння. Це – твоя роль у безпеці держави. Приєднуйся. Обирай ІФНТУНГ. Захищай Україну вже сьогодні.

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