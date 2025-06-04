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Погода на Івано-Франківщині 4 червня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода на Івано-Франківщині 4 червня

Автор: Олег Мамчур
04/06/2025 09:26
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4 червня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями — невеликий короткочасний дощ та грози.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 12-14° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 24-26° тепла.
  • По області вночі прогнозують 10-15°, вдень — 22-27° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі — 7-12°, вдень — 15-20° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, вдень — місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.