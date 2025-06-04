У пожежі на вулиці Коновальця постраждала одна людина. ФОТО. ВІДЕО

Сьогодні вночі на вулиці Коновальця в Івано-Франківську спалахнула пожежа на першому поверсі житлового будинку. Вогнеборці врятували одну людину і передали медикам.

Про це повідомили очевидці в місцевих Телеграм каналах .

З відео видно, що займання відбулося, ймовірно, у приміщенні одного з гаражів.

Кадри роботи пожежників на Коновальця