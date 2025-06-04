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На Запоріжжі загинув прикарпатець Гбур Мирослав

Автор: Оксана Марушкевич
04/06/2025 10:04
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Галицька громада втратила ще одного захисника. В бою за Україну загинув уродженець села Височанка Гбур Мирослав (1976 року народження).

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Повідомляє Олег Кантор, передає Правда.іф.

Стрілець-помічник гранатометника стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7166, 4 травня 2025 року, відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши свій військовий обов’язок, під час виконання бойового завдання зник безвісти в районі населеного пункту Малинівка Пологівського району Запорізької області.

“Майже місяць рідні сподівалися на добрі новини, проте 2 червня мати отримала сповіщення, що Мирослав загинув 4 травня 2025 року внаслідок поранень, несумісних з життям, які отримав внаслідок атаки FPV-дрона збройними формуваннями російської федерації.

Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя”, – йдеться у дописі.

Про зустріч військового та чин похорону буде повідомлено додатково.