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В Івано-Франківській громаді до міського кладовища курсуватимуть додаткові автобуси

Автор: Оксана Марушкевич
04/06/2025 10:20
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Від сьогодні, з 4 по 9 червня, у Франківській громаді до міського кладовища, що у Чукалівці, курсуватимуть додаткові комунальні автобуси.

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 Повідомили в «Електроавтотрансі».

Додаткові автобуси з 9:00 до 17:00 призначили на маршрути:

  • № 41 (Каскад — онкодиспансер);
  • № 55 (АС № 2 — Крихівці).