В Івано-Франківській громаді до міського кладовища курсуватимуть додаткові автобуси

Від сьогодні, з 4 по 9 червня, у Франківській громаді до міського кладовища, що у Чукалівці, курсуватимуть додаткові комунальні автобуси.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомили в «Електроавтотрансі».
Додаткові автобуси з 9:00 до 17:00 призначили на маршрути:
- № 41 (Каскад — онкодиспансер);
- № 55 (АС № 2 — Крихівці).