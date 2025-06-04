В Івано-Франківській громаді до міського кладовища курсуватимуть додаткові автобуси

Від сьогодні, з 4 по 9 червня, у Франківській громаді до міського кладовища, що у Чукалівці, курсуватимуть додаткові комунальні автобуси.

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Повідомили в «Електроавтотрансі».

Додаткові автобуси з 9:00 до 17:00 призначили на маршрути:

№ 41 (Каскад — онкодиспансер);