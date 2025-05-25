Абітурієнтів запрошують вступати на освітню програму “Національна безпека” у франківському ЗВО ІФНТУНГ

Вже незабаром розпочнеться вступна кампанія-2025

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Куди піти на навчання?

Випускники українських шкіл та закладів профтехосвіти, вже скоро вибиратимуть свою майбутню кар’єру, повідомляє читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Однією із численних освітніх програм, які пропонуватимуть цьогорічним вступникам на ринку освітніх послуг, є освітня програма “Національна безпека”. Наразі це доволі актуальна та затребувана спеціалізація. Адже в умовах воєнного та повоєнного станів, висококваліфіковані фахівці за такою спеціалізацією користуватимуться великим попитом серед роботодавців.

Фахівців із національної безпеки готуватимуть зокрема і в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Цим займатиметься кафедра публічного управління та адміністрування.

Випускники за цією освітньою програмою зможуть працювати у сфері енергетичної безпеки, критичної інфраструктури та інформаційної безпеки.

Вказана освітня програма передбачає навчання, як за кошти державного бюджету, так і на платній основі