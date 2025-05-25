Україна та росія провели третю частину обміну полоненими у форматі «1000 на 1000». ФОТО

У неділю, 25 травня, Україна повернула з російського полону ще 303 захисників. Це був останній обмін за домовленістю «1000 на 1000».
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі «1000 на 1000», про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено», – йдеться у дописі.
Сьогодні з російського полону повертаються воїни Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
Усі 303 визволених є представниками рядового та сержантського складу.