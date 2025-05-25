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Україна та росія провели третю частину обміну полоненими у форматі «1000 на 1000». ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Україна та росія провели третю частину обміну полоненими у форматі «1000 на 1000». ФОТО

Автор: Олег Мамчур
25/05/2025 12:49
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У неділю, 25 травня, Україна повернула з російського полону ще 303 захисників. Це був останній обмін за домовленістю «1000 на 1000».

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі «1000 на 1000», про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено», – йдеться у дописі.

Сьогодні з російського полону повертаються воїни Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Усі 303 визволених є представниками рядового та сержантського складу.

Україна та росія провели третю частину обміну полоненими у форматі «1000 на 1000». ФОТО