Прикарпатські “едельвейси” разом із Дмитром Комаровим здійснили сходження у засніжені Карпати ВІДЕО

Відомий український телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров кілька днів мандрував засніженими Карпатами із молодим поповненням прикарпатської 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на прес-службу бригади.
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«Світ навиворіт» — а для нас це звична реальність.
Минулий випуск програми з Дмитром Комаровим показав — як виглядають справжні гірські тренування українських військовослужбовців.
Контрактники програми «18-24» не просто вижили у снігу, холоді й фізичних випробуваннях — вони виросли. І стали частиною Едельвейсів, які ніколи не здаються та не залишають своїх.
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