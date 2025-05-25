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Прикарпатські "едельвейси" разом із Дмитром Комаровим здійснили сходження у засніжені Карпати
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатські “едельвейси” разом із Дмитром Комаровим здійснили сходження у засніжені Карпати ВІДЕО

Автор: Ігор Василик
25/05/2025 10:22
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Відомий український телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров кілька днів мандрував засніженими Карпатами із молодим поповненням прикарпатської 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на прес-службу бригади.

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«Світ навиворіт» — а для нас це звична реальність.

Минулий випуск програми з Дмитром Комаровим показав — як виглядають справжні гірські тренування українських військовослужбовців.

Контрактники програми «18-24» не просто вижили у снігу, холоді й фізичних випробуваннях — вони виросли. І стали частиною Едельвейсів, які ніколи не здаються та не залишають своїх.

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+380 50 434 3406