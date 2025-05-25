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Сьогодні Коломия востаннє зустріне тіло мужнього героя Олександра Григорціва
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Коломия востаннє зустріне тіло мужнього героя Олександра Григорціва

Автор: Ігор Василик
25/05/2025 09:13
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Полеглий герой проходив службу у франківській 114-ій бригаді тактичної авіації.

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Сьогодні тіло героя прибуде до рідної Коломиї

Проведемо в останню путь Олександра Григорціва. У неділю, 25 травня, до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом головного сержанта – командира відділення охорони роти охорони 114-ї бригади тактичної авіації Олександра Григорціва.

Зустріч – о 16:00 на вʼїзді у місто з боку Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральна до собору Преображення Христового УГКЦ., повідомляє міський голова Коломиї Богдан Станіславський

  • Парастас розпочнеться у неділю, 25 травня, у соборі Преображення Христового УГКЦ о 17:00 годині.
  • Чин похорону розпочнеться о 10:00 годині у понеділок 26 травня, в цьому ж храмі.

Поховають Олександра на Алеї Слави.

Щиро співчуваю родині, друзям і всім, хто знав нашого Героя. Вічна пам’ять і слава захиснику України.

Олександр Григорців