Якою буде погода на Прикарпатті у неділю 25 травня

Прогноз погоди на неділю 25 травня 2025 року повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

По Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями. Помірний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по Івано-Франківську: вночі 6-8°, вдень 13-15° тепла. По області: вночі 5-10°, вдень 10-15° тепла. У високогір’ї Карпат: вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла.

В Івано-Франківську формується територія, яку сміливо можна вважати новим центром ділової активності в місті. Це мікрорайон, де зустрічаються Північний та Південний бульвари.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах 4-6 км.