На Івано-Франківщину прямує скорботний кортеж з тілом воїна Драгомаца Михайла

Сумна звістка сколихнула Тлумацьку громаду: у війні проти російських окупаційних військ загинув військовий з села Бортники Михайло Драгомаца, 1981 р.н.
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Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацька міська рада.
Захисник загинув на Херсонському напрямку під час виконання бойового завдання.
На Тлумаччину завтра, 2 травня, привезуть тіло загиблого воїна – Михайла Драгомаци.
“Просимо усіх жителів Тлумача гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж вулиць нашого міста”, – йдеться у дописі. .
Орієнтовний час прибуття – 11:45 год. (центр міста, біля пам’ятника «Борцям за волю України», краще прийти заздалегідь).
Далі похоронний кортеж прямуватиме з м. Тлумача через с. Королівка у село Бортники до рідної домівки полеглого захисника.