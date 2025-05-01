На Прикарпатті перейменують чотири села

Мова йде про чотири села у Калуському, Коломийському та Надвірнянському районах.

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Про це розповів народний депутат Роман Лозинський.

“Сьогодні наш комітет підтримав чергову порцію дерусифікації — 185 перейменувань населених пунктів. Зросійщені Толстой, Новий Посьолок, Побєда, Кирпичне, Московка та інші села й селища отримають нові або ж повернуть свої історичні назви. 166 перейменувань здійснюємо на виконання законодавства про деколонізацію, і більшість пропозицій нових назв надійшли саме від місцевого самоврядування. Вдячний місцевим громадам за небайдужість! 19 — це суто ініціатива громад у загальному порядку. Попереду — розгляд у парламенті” – написав народний депутат.

Так, на Прикарпатті село Церковна перейменують у Церківна, село Воскресинці у Воскресінці, Троїця стане селом Трійцею. А село Вороненко — Вороненка.