За неіснуючу посилку від “іноземця” прикарпатка заплатила майже 360 тисяч гривень

42-річна мешканка Коломиї сподівалась отримати від “залицяльника” з-за кордону посилку із цінними подарунками. Однак, він виявився шархаєм і виманив у жінки заощадження.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

“Зі слів потерпілої, листування із новим знайомим тривало з минулого року. В одній із соціальних мереж жінка познайомилась іноземцем з Англії. «Європеєць» справив враження порядного чоловіка із серйозними намірами. Чоловік представився «військовим Джонсоном», який воює у Сирії та невдовзі має на меті приїхати в Україну. Але перед тим, залицяльник надіслав жінці нібито посилку з коштовностями. Невдовзі з потерпілою зв’язався кур’єр та повідомив, що посилка надійшла та знаходиться на митниці. Для її отримання необхідно сплатити мито та штраф”, – йдеться у дописі.

Довірлива прикарпатка кількома платежами надіслала на вказані кур’єром рахунки майже 360 тисяч гривень. Однак жодної посилки так і не отримала, а «військовий Джонсон» перестав виходити на зв’язок.

Наразі слідчі територіального підрозділу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 Кримінального Кодексу України та розшукують шахрая.

Щоб не стати наступною жертвою онлайн шахраїв, поліцейські Прикарпаття застерігають громадян не перераховувати гроші невідомим. Чимала передоплата, яку вимагають пройдисвіти за посилки, оформлення документів на виїзд за кордон, тощо, уже є тривожним сигналом, що вас намагаються ошукати. У жодному разі, не надсилайте кошти на невідомі рахунки.