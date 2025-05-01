Зірка “Шахтаря” вдруге стане батьком

Зірка “Шахтаря” Георгій Судаков з дружиною Лізою очікують на поповнення у родині. Пише ТСН

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Про це подружжя повідомило у спільному дописі в Instagram. Родина опублікувала чуттєві чорно-білі кадри з нещодавньої фотосесії. Під час знімань Ліза у різноманітних луках демонструє помітно округлий животик. Поруч з нею в очікуванні на диво позував і Судаков з донечкою.

Георгій Судаков з дружиною / © instagram.com/sudakov_11

Георгій Судаков з дружиною / © instagram.com/sudakov_11

Георгій Судаков з родиною / © instagram.com/sudakov_11

“Ми вже знаємо, який вигляд має любов. Вона називається “дочка”. Але зовсім скоро ми побачимо цю любов — в нових очах, нових ручках, новому житті”, — написав Судаков.

У коментарях фани футболіста та його зіркові друзі вже привітали з такою радісною новиною:

“Вітаю” – Влада Зінченко

Неймовірне щастя. Від щирого серця вітаємо вас

Це просто найкраще, що я могла почути і побачити

Зазначимо, Ліза та Георгій перебувають у стосунках з підліткового віку. Закохані повідомили про заручини 2021 року, а вже наступного офіційно узаконили свої стосунки. Навесні 2022 року у них народилася донечка, яку вони назвали Міланою.

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