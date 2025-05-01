У Княгинині вандали пошкодили скульптуру дівчинки — їх зафіксували відеокамери

На території житлового району “Княгинин” трапився неприємний інцидент – невідомі пошкодили скульптуру дівчинки з кульками.

Про випадок розповіли на сторінці Спілка забудівників, зауваживши, що про вандалізм вже повідомили поліцію.

“Уся територія району перебуває під цілодобовим відеонаглядом, тож подібні випадки не залишаються без наслідків – ми швидко реагуємо на будь-які порушення й оперативно вживаємо заходів для встановлення винних. Нам вдалося зафіксувати момент пошкодження скульптури та причетних осіб. Відеоматеріали передано до поліції для проведення слідчих дій. Уже зовсім скоро правопорушників буде притягнуто до адміністративної відповідальності! Ми своєю чергою вже працюємо над тим, аби скульптура була якнайшвидше відновлена. Водночас звертаємось до всіх мешканців і гостей району з проханням дбайливо ставитися до навколишнього простору, усіх декоративних та конструктивних елементів. Адже це – не лише про зовнішню привабливість, а й про комфорт, безпеку і повагу до праці тих, хто створює та підтримує цей простір”, – закликають у дописі.