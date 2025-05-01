На Івано-Франківщині судитимуть організовану групу наркозбувачів

Слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо чотирьох учасників організованої злочинної групи, які налагодили канал збуту наркотиків на території регіону. Івано-Франківська обласна прокуратура уже скерувала обвинувальний акт до суду.
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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області
Протиправну діяльність фігурантів поліцейські викрили та зупинили спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції та СБУ.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж липня 2023 – лютого 2025 року зловмисники розповсюджували амфетамін і канабіс на території Івано-Франківщини. Організатор угруповання закуповував гуртові партії наркотичних засобів, керував діяльністю спільників і координував розподіл «товару». Інші учасники займалися роздрібним збутом – продавали заборонені речовини безпосередньо покупцям, отримуючи оплату готівкою або на банківські картки.
У ході оперативних заходів поліцейські задокументували понад 15 фактів незаконного збуту наркотиків. Також встановили, що організатор групи причетний до легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, організації та утримання наркопритонів, а також незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами”, – йдеться у дописі.
Усім фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.
Зокрема ч. 3 ст. 307 (незаконний обіг наркотичних засобів, вчинений організованою групою), ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних речовин, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Всі підозрювані наразі під вартою без права внесення застави.