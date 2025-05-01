ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині судитимуть організовану групу наркозбувачів

Автор: Оксана Марушкевич
01/05/2025 14:36
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо чотирьох учасників організованої злочинної групи, які налагодили канал збуту наркотиків на території регіону. Івано-Франківська обласна прокуратура уже скерувала обвинувальний акт до суду.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

Протиправну діяльність фігурантів поліцейські викрили та зупинили спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції та СБУ.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж липня 2023 – лютого 2025 року зловмисники розповсюджували амфетамін і канабіс на території Івано-Франківщини. Організатор угруповання закуповував гуртові партії наркотичних засобів, керував діяльністю спільників і координував розподіл «товару». Інші учасники займалися роздрібним збутом – продавали заборонені речовини безпосередньо покупцям, отримуючи оплату готівкою або на банківські картки.

У ході оперативних заходів поліцейські задокументували понад 15 фактів незаконного збуту наркотиків. Також встановили, що організатор групи причетний до легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, організації та утримання наркопритонів, а також незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами”, – йдеться у дописі.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Зокрема ч. 3 ст. 307 (незаконний обіг наркотичних засобів, вчинений організованою групою), ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних речовин, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Всі підозрювані наразі під вартою без права внесення застави.