ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську через ремонт змінено маршрути чотирьох тролейбусів
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську через ремонт змінено маршрути чотирьох тролейбусів

Автор: Олег Мамчур
01/05/2025 14:20
-Реклама
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У зв’язку з асфальтуванням після ремонту водогону, на вул. Галицькій в районі зупинки “вул. Військових ветеранів” з 11:00 перекрито смугу руху до завершення робіт.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили у службі оперативного реагування.

Тролейбусні маршрути №3 та №6,8 у вказаний час їхатимуть в об’їзд по вул. Василіянок, без заїзду на вул. Дністровську.

Маршрут №4 розвертається на Пн.Бульварі в районі зупинки Плаза

“Рух здійснюватиметься за фактичним інтервалом без дотримання графіків руху. Прохання поширити і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей”,- йдеться у повідомленні.