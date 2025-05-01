У Франківську через ремонт змінено маршрути чотирьох тролейбусів

У зв’язку з асфальтуванням після ремонту водогону, на вул. Галицькій в районі зупинки “вул. Військових ветеранів” з 11:00 перекрито смугу руху до завершення робіт.
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Про це повідомили у службі оперативного реагування.
Тролейбусні маршрути №3 та №6,8 у вказаний час їхатимуть в об’їзд по вул. Василіянок, без заїзду на вул. Дністровську.
Маршрут №4 розвертається на Пн.Бульварі в районі зупинки Плаза
“Рух здійснюватиметься за фактичним інтервалом без дотримання графіків руху. Прохання поширити і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей”,- йдеться у повідомленні.