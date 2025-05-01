У Франківську через ремонт змінено маршрути чотирьох тролейбусів

У зв’язку з асфальтуванням після ремонту водогону, на вул. Галицькій в районі зупинки “вул. Військових ветеранів” з 11:00 перекрито смугу руху до завершення робіт.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили у службі оперативного реагування.

Тролейбусні маршрути №3 та №6,8 у вказаний час їхатимуть в об’їзд по вул. Василіянок, без заїзду на вул. Дністровську.

Маршрут №4 розвертається на Пн.Бульварі в районі зупинки Плаза