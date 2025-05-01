На активіста Сергія Стерненка вчинили напад: деталі

1 травня на українського активіста Сергія Стерненка було скоєно напад, внаслідок якого він отримав поранення.

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Про це він написав у своєму каналі у Telegram.

“На мене скоєно напад. Поранений”, — повідомив Стерненко.

Стерненко зауважив, що загрози життю нема, а нападницю затримали. За його словами, затримання провели співробітники Служби безпеки України.

Місце та причини нападу на Сергія Стерненка поки невідомі. Суспільне звернулось до Служби безпеки України за коментарем.

Це вже не перший напад на Сергія Стерненка. У 2018 році на екслідера одеського “Правого сектору” напали двоє чоловіків.

Що відомо про напад на Стерненка

24 травня 2018 року на екслідера одеського “Правого сектору” Сергія Стерненка напали двоє чоловіків, одного з яких він смертельно поранив ножем. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника.

Загалом на Стерненка нападали тричі. Усі факти нині розслідуються, по одному з проваджень обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника скеровано до суду.

Двом чоловікам, які напали на нього у 2018 році, оголосили про підозру в хуліганстві із застосуванням зброї. Один із двох підозрюваних помер внаслідок поранення, отриманого від Стерненка під час нападу на нього, інший — втік за кордон.

7 червня Сергій Стерненко повідомив, що його як свідка викликають в СБУ для вручення підозри за статтею “умисне вбивство”. Пізніше він отримав підозру за цією ж статтею. Слідство наполягає, що Стерненко, захищаючись, поранив нападника, той почав тікати, але Стерненко наздогнав пораненого, і завдав тому ще одного поранення, від чого нападник помер. Стерненко стверджує, що не перевищував норм самозахисту.