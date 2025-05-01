До 6 років засудили прикарпатця, який розбещував семилітню доньку

Прокурори у суді довели, що чоловік упродовж квітня-червня 2023 року неодноразово вступав у статеві зносини з дружиною у присутності їхніх малолітніх дітей.

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Також він вчиняв розпусні дії щодо своєї 7-річної доньки.

У зв’язку з невиконанням батьками обов’язків щодо виховання дітей їх вилучили із сім’ї та передали на виховання до патронатної сім’ї, де дівчинка зізналась вихователю, що батько вчиняв щодо неї розпусні дії.

Інформацію щодо нього внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Його засудили до 6 років позбавлення волі. Також суд заборонив йому обіймати посади, пов’язані з навчанням та вихованням дітей, займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми, строком на 3 роки.