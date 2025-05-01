У Франківську нагородили переможців I туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2025”. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні в Івано-Франківську відбулося нагородження переможців та учасників першого туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2025”.
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Пише Правда.іф.
Цьогорічний перший тур конкурсу проводився у листопаді 2024 року – лютому 2025 року за номінаціями “Зарубіжна література”, “Історія”, “Технології/ Трудове навчання”, “Хімія”.
Взяли участь 37 педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти. Конкурс проходив у два етапи: відбірковий та фінальний.
Високою результативністю відзначились вчителі закладів загальної середньої освіти Івано-Франківської міської ради, Коломийської міської ради, Ямницької селищної ради, Яремчанської, Галицької, Долинської міських та Верховинської селищної ради.
Дипломами переможця, грошовими преміями департаменту освіти і науки за зайняте перше місце нагородили:
- у номінації “Зарубіжна література” – Тетяну Лінійчук, учителя зарубіжної літератури Ямницького ліцею;
- у номінації “Історія” – Володимира Половського, учителя історії івано-франківського Наукового ліцею ім. Сабата;
- у номінації “Технології/ Трудове навчання” – Ольгу Кушмарак, учителя трудового навчання та технологій Коломийського ліцею;
- у номінації “Хімія” – Юрія Пахомова, учителя хімії івано-франківського Ліцею №24.
Фото Богдана Савлюка