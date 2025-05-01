На Сумщині поліг захисник з Франківщини Трифонов Констянтин

Ще один Герой, мешканець Долинської громади, загинув на війні, захищаючи нашу свободу та гідність.

Пише Правда.іф з посиланням на Івана Диріва.

Трифонов Костянтин, молодший сержант, мешканець Долини загинув 27 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі н.п. Садки Сумської області.

Зустріч Героя відбудеться завтра, 2 травня о 10 годині

Маршрут скорботного кортежу: Долинська багатопрофільна лікарня – світлофор – вул . Грушевського – міська рада – проспект Незалежності – вул. Обліски, 4 – кімната смутку біля Укрпошти (вул. Міцкевича, 35а)

Чин похорону відбудеться 3 травня о15 годині в Церкві успіння Пресвятої Богородиці.