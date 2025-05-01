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Квартира з першим внеском від 20% — це реально!
Диван на коліщатках в темній вітальні

Квартира з першим внеском від 20% — це реально!

Автор: Олег Мамчур
01/05/2025 12:41
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Квартири Івано-Франківськ
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Будівельна компанія «Квартал» пропонує вигідні та зручні умови для придбання житла.

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НА САЙТ068-777-03-41

Деталі:

  • перший внесок — від 20%
  • розтермінування — до 18 місяців Це можливість не відкладати важливе рішення, а зробити впевнений крок до власної квартири вже сьогодні.

У продажу — квартири в сучасних житлових комплексах у комфортних районах Івано-Франківська:

  • Silver знаходиться у розвиненому мікрорайоні Пасічна, вул. Галицька;
  • Імперія та Імперія 2 — центральна частина міста, вул. О. Кобилянської, подалі від великих доріг і шуму міста.

Квартал №5 — центральна частина міста, вул. Бельведерська, Кожен із комплексів передбачає продумане середовище для життя: закрита прибудинкова територія, облаштоване укриття, дитячі та відпочинкові зони, зручна інфраструктура поблизу — навчальні заклади, медичні установи, спортзали, магазини та громадський транспорт.

Будівництво здійснюється за монолітно-каркасною технологією з використанням сучасного утеплення та енергоефективних матеріалів.

Планування квартир — раціональні, з різними варіантами площ та планувань на вибір. Залишити заявку для зворотнього звʼязку можна на сайті kvartalbk.com або звернувшись до нашого відділу продажу:

  • 097 580 08 89
  • 099 980 08 89

Будівельна компанія «Квартал». Для тих, хто цінує якість.

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