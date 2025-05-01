Івано-Франківщина – серед лідерів у реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?»

Івано-Франківська область посідає лідерські позиції у впровадженні Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», забезпечуючи доступність психологічної підтримки в усіх громадах регіону та розвиваючи інноваційні проєкти для різних категорій населення.

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На нараді з керівниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головами районних військових адміністрацій та територіальних громад, а також відповідальними за реалізацію програми представниками служб та відомств було представлено вражаючі результати роботи Прикарпаття у сфері ментального здоров’я.

Система психологічної підтримки охоплює різні галузі. У сфері охорони здоров’я контракти з Національною службою здоров’я України за пакетом «Первинна медична допомога» підписали 61 комунальний заклад. Спеціальну підготовку пройшли 947 лікарів та 1400 медичних сестер. Реабілітаційні послуги, що включають психологічну складову, надають 23 медичні заклади регіону. Важливим здобутком стало створення Центру досконалості на базі КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», який функціонує як тренінговий хаб для реабілітаційних команд. Крім того, в області вже діють 5 центрів ментального здоров’я.

У напрямку соціального захисту в 14 громадах функціонують Центри життєстійкості. Для підвищення компетентності соціальних працівників проводяться спеціалізовані навчання – курс «Самодопомога +» пройшли 205 спеціалістів із 62 територіальних громад, а 164 працівники опанували програму «Комунікації з ветеранами».

Особлива увага приділяється ветеранській політиці: створено 8 ветеранських просторів, 7 реабілітаційних центрів та функціонують 19 громадських і благодійних організацій, які забезпечують психосоціальну підтримку ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих захисників.

Освітня сфера також активно долучилася до програми – проведено близько 2600 заходів у рамках «Ти як?», якими охоплено 3900 дітей.

На 2025 рік обласна влада запланувала створення додаткових 7 Центрів ментального здоров’я в шести кластерних громадах та один на базі КНП «Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради». Також планується розширення мережі Центрів життєстійкості та ветеранських просторів, створення чітких маршрутів отримання послуг з ментального здоров’я та реалізація пріоритетного проєкту «Ветеранський простір-піклування про ментальне здоров’я».

Особливу гордість Прикарпаття становлять унікальні обласні проєкти. Ініціатива «Серцем єдиним, ми – Україна» спрямована на популяризацію подвигів захисників України та покращення ментального здоров’я дітей. За два сезони в ньому взяли участь понад 8000 школярів Прикарпаття. Проєкт «Турбота про родину Героя» забезпечує оздоровлення та реабілітацію родин загиблих захисників. Торік ментальним оздоровленням було охоплено 744 рідних полеглих оборонців та 303 дитини з родин загиблих і зниклих безвісти військових. Фізкультурно-оздоровчі заходи відвідали понад 900 дітей, а 856 рідних полеглих героїв взяли участь в екскурсійних турах Прикарпаттям.