Внаслідок ДТП в обласному центрі керманич електросамоката отримав травми. ФОТО

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди в Івано-Франківську, де внаслідок наїзду автомобіля травмований водій електросамоката.
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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області
Дорожньо-транспортна пригода трапилась, 30 квітня, близько опівночі, по вулиці Івасюка, що в обласному центрі.
“Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події поліцейські встановили, що 21-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Toyota Prius», на неосвітленій ділянці дороги, скоїв наїзд на 19-річного франківця, який поза межами пішохідного переходу перетинав дорогу на електросамокаті.
Внаслідок ДТП керманич двоколісника отримав травми та доставлений до лікувального закладу”, – йдеться у дописі.
Водій автомобіля – тверезий. У водія електросамоката відібрано кров для проведення експертизи на стан сп’яніння.
За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.