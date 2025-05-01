Внаслідок ДТП в обласному центрі керманич електросамоката отримав травми. ФОТО

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди в Івано-Франківську, де внаслідок наїзду автомобіля травмований водій електросамоката.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

Дорожньо-транспортна пригода трапилась, 30 квітня, близько опівночі, по вулиці Івасюка, що в обласному центрі.

“Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події поліцейські встановили, що 21-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Toyota Prius», на неосвітленій ділянці дороги, скоїв наїзд на 19-річного франківця, який поза межами пішохідного переходу перетинав дорогу на електросамокаті.

Внаслідок ДТП керманич двоколісника отримав травми та доставлений до лікувального закладу”, – йдеться у дописі.