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У обласному перинатальному центрі встановили апарат ШВЛ для новонароджених

Автор: Оксана Марушкевич
01/05/2025 11:25
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В обласному перинатальному центрі встановлено апарат штучної вентиляції легень для новонароджених.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Молодіжною громадсько-екологічною організацією «Наш дім – Манява» у партнерстві з КНП «Івано-Франківський обласний перинатальний центр Івано-Франківської обласної ради» реалізується проєкт «Постачання медичного обладнання в Івано-Франківський обласний перинатальний центр». Ініціатива стала можливою завдяки підтримці Посольства Японії в Україні в рамках програми людської безпеки «КУСАНОНЕ».

“У рамках проєкту для перинатального центру було придбано та встановлено апарат штучної вентиляції легень для новонароджених AVEA виробництва Vyaire Medical Inc (США). Це дуже важливе обладнання, що допоможе рятувати життя малюків, які перебувають у критичному стані та потребують інтенсивної терапії.

Ініціатива доводить, що спільні зусилля громадськості, медичних установ та міжнародних партнерів можуть приносити реальні зміни”, – йдеться у дописі.