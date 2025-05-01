У Буковелі парочка влаштувала інтим на колесі огляду — відео потрапило в мережу. ВІДЕО 18+

На популярному гірськолижному курорті Буковель туристи стали свідками доволі неординарного інциденту.

Пара вирішила зайнятись сексом у кабінці колеса огляду — просто посеред дня. Відео з моментом інтиму вже шириться соцмережами та викликало жваве обговорення серед користувачів.

Запис інциденту з’явився в одному з Telegram-каналів і набув вірусної популярності. На кадрах видно, як пара, не зважаючи на відкритий простір і ймовірність бути поміченими, вирішила не стримуватись.

Адміністрація курорту поки що офіційно не прокоментувала ситуацію. Тим часом користувачі розділилися в думках: одні засуджують таку поведінку як неприпустиму в публічному місці, інші — сприймають це як курйоз.