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У Буковелі парочка влаштувала інтим на колесі огляду — відео потрапило в мережу. ВІДЕО 18+
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Буковелі парочка влаштувала інтим на колесі огляду — відео потрапило в мережу. ВІДЕО 18+

Автор: Олег Мамчур
01/05/2025 10:53
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На популярному гірськолижному курорті Буковель туристи стали свідками доволі неординарного інциденту.

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Пара вирішила зайнятись сексом у кабінці колеса огляду — просто посеред дня. Відео з моментом інтиму вже шириться соцмережами та викликало жваве обговорення серед користувачів.

Запис інциденту з’явився в одному з Telegram-каналів і набув вірусної популярності. На кадрах видно, як пара, не зважаючи на відкритий простір і ймовірність бути поміченими, вирішила не стримуватись.

Адміністрація курорту поки що офіційно не прокоментувала ситуацію. Тим часом користувачі розділилися в думках: одні засуджують таку поведінку як неприпустиму в публічному місці, інші — сприймають це як курйоз.