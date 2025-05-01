Після тяжкої хвороби помер ветеран війни з Прикарпаття Віктор Менделюк

24 квітня під час лікування від тяжкої хвороби помер 31-річний ветеран війни з Франківщини Віктор Менделюк. Чоловік служив у ЗСУ, а після демобілізації боровся з онкологією.

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Пиші Правда.іф з посиланням на Галку

Віктор Менделюк народився 1993 року у селі Підлісся. У 2010 році закінчив Підліську загальноосвітню школу, після чого вступив до Коледжу електронних приладів Франківського університету нафти і газу. У 2013 році здобув кваліфікацію електромеханіка засобів радіо та телебачення.

У 2015 році Віктор закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та здобув кваліфікацію «бакалавр телекомунікацій». Згодом знайшов своє призначення в закладах харчування і почав працювати шеф-кухарем у закладах Івано-Франківська.

Захоплювався складанням та виконанням авторських пісень, монтуванням відео і створенням музичних кліпів. Також брав активну участь у спортивному житті, займався футболом, виступав за районні команди та команду рідного коледжу.

У грудні 2022 року Віктор був мобілізований до ЗСУ, де проходив службу в окремій механізованій бригаді А466742 механіком-водієм експлуатації та ремонту гусеничних тягачів і транспортерів. Брав участь у бойових діях проти окупантів на Лиманському напрямку в Донецькій області.

У жовтні 2023 року був демобілізований у зв’язку з сімейними обставинами і отримав статус учасника бойових дій. У травні 2024 року у нього виявили тяжку онкологічну хворобу, з якою він боровся до останнього.

За інформацією близьких, тіло Віктора зараз перевозять з Барселони, куди він тиждень тому виїхав на лікування. Буде похований у рідному селі Підлісся. Час і місце прощання буде повідомлено згодом