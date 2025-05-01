Якою буде погода на Прикарпатті 1 травня

Сьогодні, 1 травня на Івано-Франківщині та в обласному центрі синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний , 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря

По місту: вночі 7-9° тепла, вдень 20-22° тепла.

По області: вночі 5-10° тепла, вдень 17-22° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 1-6° тепла, вдень 11-16° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах добра.