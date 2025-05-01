ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківська поліція повідомила деталі самопідпалу чоловіка у центрі міста

Автор: Оксана Марушкевич
01/05/2025 09:30
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Увечері 30 квітня в Івано-Франківську поблизу “Пасажу Гартенбергів” п’яний 51-річний безхатько підпалив себе. Чоловіка ушпиталили з незначними опіками. 

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили в секторі комунікації поліції.

30 квітня о 21:49 до поліції надійшло повідомлення про загорання людини на вулиці Незалежності в Івано-Франківську. За попередньою інформацією, йшлося про бездомного чоловіка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що п’яний 51-річний чоловік самостійно облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив.