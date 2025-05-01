Франківська поліція повідомила деталі самопідпалу чоловіка у центрі міста

Увечері 30 квітня в Івано-Франківську поблизу “Пасажу Гартенбергів” п’яний 51-річний безхатько підпалив себе. Чоловіка ушпиталили з незначними опіками.
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Про це повідомили в секторі комунікації поліції.
30 квітня о 21:49 до поліції надійшло повідомлення про загорання людини на вулиці Незалежності в Івано-Франківську. За попередньою інформацією, йшлося про бездомного чоловіка.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що п’яний 51-річний чоловік самостійно облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив.