Франківська поліція повідомила деталі самопідпалу чоловіка у центрі міста

Увечері 30 квітня в Івано-Франківську поблизу “Пасажу Гартенбергів” п’яний 51-річний безхатько підпалив себе. Чоловіка ушпиталили з незначними опіками.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили в секторі комунікації поліції.

30 квітня о 21:49 до поліції надійшло повідомлення про загорання людини на вулиці Незалежності в Івано-Франківську. За попередньою інформацією, йшлося про бездомного чоловіка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що п’яний 51-річний чоловік самостійно облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив.