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Реєстрація дітей в садочки Франківська розпочнеться о 10:00
Диван на коліщатках в темній вітальні

Реєстрація дітей в садочки Франківська розпочнеться о 10:00

Автор: Олег Мамчур
01/05/2025 09:17
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Через велику кількість відвідувачів у перші години роботи сайт реєстрації дітей у дитсадки Франківська тимчасово недоступний.

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Про це повідомили у Департаменті освіти і науки міської ради, пише Правда.

Спеціалісти вже працюють, щоб усунути проблему, тому початок реєстрації переноситься на 10.00 год.

Подати заявки можна лише онлайн за посиланням: https://sadok.bloqly.com/#/

Батьки можуть обрати до трьох садочків, але коли один підтвердить вашу заявку — інші автоматично скасуються. Підтвердження прийде на вашу електронну пошту.

Перелік необхідних документів та райони обслуговування є на сторінках садків. Якщо виникають додаткові запитання – дзвоніть (0342) 53-56-66.