На Івано-Франківську визначили переможців обласної премії імені Марка Боєслава

17 березня обласна комісія, до складу якої увійшли заступники обласної ради та обласної державної адміністрації, шляхом таємного голосування обрала лауреатів обласної премії імені Марка Боєслава в жанрі військової літератури.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо.

Переможців визначили за 4 номінаціями:

«Проза авторів, які безпосередньо брали участь у бойових діях, є членами сімей військовослужбовців та ветеранів російсько-української війни, АТО/ООС, військовими журналістами, волонтерами, – у жанрі військової літератури» – доброволець 55-ої артилерійської бригади Назар Розлуцький за книгу «Нотатник мобілізованого».

«Поезія авторів, які безпосередньо брали участь у бойових діях, є членами сімей військовослужбовців та ветеранів російсько-української війни, АТО/ООС, військовими журналістами, волонтерами, – у жанрі військової літератури» – дружина захисника України Ольга Деркачова за збірку віршів «Молитва на вервиці».

«Поезія авторів, які безпосередньо брали участь у бойових діях, – у вільних жанрах» – військовослужбовиця Оксана Рубаняк зі збіркою «Дорога життя».

«Проза авторів, які безпосередньо брали участь у бойових діях, – у вільних жанрах» – ветеран російсько-української війни Роман Дронюк з книгою «Дзиґарок».

Вручення перших премій відбудеться 25 березня 2025 року, під час відзначення 115-річчя від дня народження поета УПА, ідеолога, публіциста та пропагандиста українського збройного підпілля ОУН-УПА Марка Боєслава.